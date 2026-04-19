В Нью-Йорке прошла просветительская акция «Тотальный диктант»

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Культурно-просветительская акция «Тотальный диктант» состоялась в Нью-Йорке, передает корреспондент ТАСС. Проверить свои знания в Свято-Николаевский собор на Манхэттене пришли несколько десятков человек.
«Вы герои, потому что пришли в свой выходной посмотреть на себя, проверить свои силы», — обратилась к собравшимся координатор акции в Нью-Йорке Марина Иванникова. В 2026 году для диктанта был выбран отрывок из произведения русского писателя и публициста Алексея Варламова «Пушкин. Фамилия».
«Также в первый раз в этом году на нашей площадке Свято-Николаевского собора проходит “Недиктант. Дети” — очень симпатичная штучка со всевозможными шарадами и ребусами. И, конечно же, диктант настолько популярен, что его адаптируют, и люди, которые изучают русский язык, принимают участие в диктанте, который называется TruD», — отметила Иванникова.
Всего в Нью-Йорке и Нью-Джерси были организованы три площадки, на которых можно было принять участие в акции.
Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка. Кроме того, ее целью является повышение уровня грамотности носителей языка и тех, кто изучает русский как иностранный. Впервые он был организован в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. За 22 года акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2025 году акция охватила более 50 государств, объединив свыше 1,3 млн участников очно и онлайн. В 2026 году акция проходила 18 апреля при поддержке Фонда президентских грантов более чем в 55 странах мира.