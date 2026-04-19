В Нью-Йорке прошла просветительская акция «Тотальный диктант»

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка. Кроме того, ее целью является повышение уровня грамотности носителей языка и тех, кто изучает русский как иностранный. Впервые он был организован в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. За 22 года акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2025 году акция охватила более 50 государств, объединив свыше 1,3 млн участников очно и онлайн. В 2026 году акция проходила 18 апреля при поддержке Фонда президентских грантов более чем в 55 странах мира.