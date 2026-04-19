Фицо сообщил, что Литва и Латвия не пускают его самолет в Россию

Литва и Латвия не пустят через свое небо самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо на празднование Дня Победы в Москве. Об этом он сообщил 18 апреля в видеообращении в соцсети.

— Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву, — заявил Фицо.

Однако политик заверил, что будет найден другой маршрут, как это уже произошло в 2025 году, когда Эстония также запретила пролет.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных стран. Однако сформированного списка, по его словам, пока нет. В начале апреля он сообщал, что Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. Песков отметил, что процесс протекает в штатном режиме, и никаких изменений в планах празднования не предполагается.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше