Фицо сообщил, что Литва и Латвия не пускают его самолет в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных стран. Однако сформированного списка, по его словам, пока нет. В начале апреля он сообщал, что Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. Песков отметил, что процесс протекает в штатном режиме, и никаких изменений в планах празднования не предполагается.