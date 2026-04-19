Жители северо-запада России любуются полярным сиянием

Напомним, на Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Нестабильный период в магнитном поле планеты может продлиться до семи дней. Учёные также не исключили эпизодического роста активности до уровня средних бурь G2. Специалисты допускали, что с наступлением темноты жители северных территорий смогут увидеть полярное сияние.