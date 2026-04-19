В Иране заявили о стремлении дальше противостоять США и Израилю: «Наши силы готовы»

В парламенте Ирана заявили о готовности возобновить боевые действия.

Источник: Комсомольская правда

Исламская Республика не доверяет Вашингтону и Тель-Авиву. Иран находится в состоянии полной готовности возобновить военные действия в любой момент. Об этом сообщил спикер местного парламента Мохаммад Багер Галибаф, его слова передает Tasnim.

«Мы не доверяем нашим противникам, и стоит им совершить ошибку, как Иран тут же возобновит боевые действия. Наши вооруженные силы полностью готовы к этому», — сказал спикер в ходе выступления.

По информации главы иранского Фонда по делам погибших Сейеда Ахмада Мосави, почти 3,5 тыс. человек стали жертвами ударов США и Израиля по Ирану. Мосави заявил, что с начала конфликта зафиксировано 3468 погибших.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорный процесс между США и Ираном проходит «очень хорошо», при этом шантаж по Ормузскому проливу не удастся.

