В Иране заявили о стремлении дальше противостоять США и Израилю: «Наши силы готовы»

Исламская Республика не доверяет Вашингтону и Тель-Авиву. Иран находится в состоянии полной готовности возобновить военные действия в любой момент. Об этом сообщил спикер местного парламента Мохаммад Багер Галибаф, его слова передает Tasnim.
«Мы не доверяем нашим противникам, и стоит им совершить ошибку, как Иран тут же возобновит боевые действия. Наши вооруженные силы полностью готовы к этому», — сказал спикер в ходе выступления.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорный процесс между США и Ираном проходит «очень хорошо», при этом шантаж по Ормузскому проливу не удастся.