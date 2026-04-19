США и Тегеран договорились по 80% вопросов ядерного досье

США и Иран продолжают переговоры по ядерному вопросу.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон и Тегеран достигли взаимопонимания примерно по 80% вопросов в рамках ядерного досье. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

«Переговорный процесс разделен на несколько направлений, одно из которых — ядерное. По имеющейся информации, по 80% вопросов этого досье уже достигнуто согласие», — уточняет источник.

Источники уточняют, что обсуждение оставшихся тем ведется. При этом участники переговоров сохраняют взаимодействие в рамках текущего диалога.

Дональд Трамп ранее сообщил, что США собираются вывезти с помощью экскаваторов высокообогащенный уран из атакованных летом 2025 года иранских ядерных установок.

Тем временем ВМС КСИР заявили, Иран перекрыл Ормуз до полного снятия блокады США. При этом, по данным Tansim, Тегеран отказался утверждать дату следующего раунда переговоров с США на фоне морской блокады и завышенных требований США.

