США и Тегеран договорились по 80% вопросов ядерного досье

Вашингтон и Тегеран достигли взаимопонимания примерно по 80% вопросов в рамках ядерного досье. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
«Переговорный процесс разделен на несколько направлений, одно из которых — ядерное. По имеющейся информации, по 80% вопросов этого досье уже достигнуто согласие», — уточняет источник.
Источники уточняют, что обсуждение оставшихся тем ведется. При этом участники переговоров сохраняют взаимодействие в рамках текущего диалога.
Дональд Трамп ранее сообщил, что США собираются вывезти с помощью экскаваторов высокообогащенный уран из атакованных летом 2025 года иранских ядерных установок.