Сын генерала Младича заявил, что состояние здоровья отца в тюрьме ухудшается

Состояние бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, находящегося в тюрьме в Гааге, продолжает ухудшаться. Об этом сообщил его сын Дарко Младич.
Сын Младича уточнил, его отец очень слаб, с трудом разговаривает и не может самостоятельно подниматься или садиться.
«Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду. Состояние, судя по краткому телефонному разговору, ухудшилось», — сказал сын генерала в интервью РИА Новости.
Младич-младший сам планирует прибыть в Гаагу, где сможет увидеть отца. По его словам, в этот день генерала отдельно посетит министр юстиции Сербии Ненад Вуйич.
Как сообщал KP.RU, Ратко Младич был окончательно приговорен к пожизненному заключению судом в Гааге. Генерал был арестован в 2011 году. В 2017 году его признали виновным в геноциде боснийских мусульман и нарушении законов и обычаев войны.