Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын генерала Младича заявил, что состояние здоровья отца в тюрьме ухудшается

Эск-командующий армией боснийских сербов Младич с трудом разговаривает.

Источник: Комсомольская правда

Состояние бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, находящегося в тюрьме в Гааге, продолжает ухудшаться. Об этом сообщил его сын Дарко Младич.

Сын Младича уточнил, его отец очень слаб, с трудом разговаривает и не может самостоятельно подниматься или садиться.

«Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду. Состояние, судя по краткому телефонному разговору, ухудшилось», — сказал сын генерала в интервью РИА Новости.

Младич-младший сам планирует прибыть в Гаагу, где сможет увидеть отца. По его словам, в этот день генерала отдельно посетит министр юстиции Сербии Ненад Вуйич.

Как сообщал KP.RU, Ратко Младич был окончательно приговорен к пожизненному заключению судом в Гааге. Генерал был арестован в 2011 году. В 2017 году его признали виновным в геноциде боснийских мусульман и нарушении законов и обычаев войны.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше