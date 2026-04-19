В Италии обратились к ЕС по вопросу энергетических закупок у РФ: «Надо вернуться»

Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам газа РФ.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер, министр транспорта Италии Маттео Сальвини снова выступил за возврат ЕС к закупкам энергии из России.

«Вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией», — сказал он в рамках выступления на митинге правых партий ЕС «Патриоты за Европу» в Милане.

Как считает Сальвини, Брюсселю следует брать пример с Вашингтона.

Политик также высказался против предложений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по выходу из энергетического кризиса, заявив, что это обернется «новым локдауном».

Он считает, что Пакт стабильности следует приостановить. Сальвини также заявил, что «зеленый курс» представляет собой «идеологического монстра», который тормозит рост итальянской экономики.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны все равно найдут способ купить газ, даже если РФ перестанет его продавать.

