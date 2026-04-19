Низкое седло и прямые локти — путь к боли: Главные ошибки новичков при настройке велосипеда

«Людям с лишним весом кататься можно и даже нужно! Велосипед — лучший тренажёр для крупных людей, так как суставы не ударно нагружаются (в отличие от бега). Обязательно нужна специальная посадка обычному человеку, а не спортсмену. Не нужно ложиться на руль вровень с седлом (как гонщик). Руки должны свободно доставать до руля с чуть согнутыми локтями», — заключила врач.