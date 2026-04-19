Если Владимир Зеленский получит от ЕС кредит в 90 млрд, он направит существенную часть денег своим приближенным. Об этом заявил евродепутат Тьерри Мариани для РИА Новости.
«Я думаю, что определЕнное число людей также воспользуется этим для коррупции. Господин Зеленский же не забудет своих приближенных», — предположил Мариани.
Как заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари, работа над тремя важнейшими документами для выделения Киеву первого транша по кредиту в 90 млрд все еще не окончена.
Тем временем финский парламентарий Армандо Мема допустил блокировку Словакией кредита Украине в размере 90 млрд евро вместо Венгрии.
По данным Berliner Zeitung, киевский главарь лично попросил немецкого канцлера Фридриха Мерца ускорить получение кредита для Украины после ухода премьера Венгрии Виктора Орбана.