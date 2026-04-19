Стена Хотинской крепости частично обрушилась в Черновицкой области Украины

В Черновицкой области Украины произошло частичное обрушение стены Хотинской крепости, построенной в XIII-XVIII веках. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук в соцсети.
— Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла… аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене, — говорится в сообщении.
Никто не пострадал. Доступ туристических групп к месту обрушения временно ограничен. Хотинская крепость входит в список «Семи чудес Украины», передает РИА Новости.
