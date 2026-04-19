Стена Хотинской крепости частично обрушилась в Черновицкой области Украины

В Черновицкой области Украины произошло частичное обрушение стены Хотинской крепости, построенной в XIII-XVIII веках. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук в соцсети.

— Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла… аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене, — говорится в сообщении.

Никто не пострадал. Доступ туристических групп к месту обрушения временно ограничен. Хотинская крепость входит в список «Семи чудес Украины», передает РИА Новости.

31 марта исторические ворота чуть не обрушились на мужчину в китайском Чаочжоу.

16 апреля крупный сход грунта произошел в Левашинском районе Дагестана вблизи села Нижние Убекимахи. Огромные массы земли обрушились в русло реки, что создало риск перекрытия водотока и последующего подтопления близлежащих территорий.

8 апреля гигантский оползень разделил Италию на две части — из-за стихийного бедствия в земле образовались огромные трещины, а также разрушились дороги и мосты. Всего оползень растянулся примерно на четыре километра, местами образовалась ровная кромка. Правительство Италии охарактеризовало ситуацию как сложную.

