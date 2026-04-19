МИД Ирана назвал слова Каллас об Ормузском проливе вершиной лицемерия

Высказывание Каи Каллас об открытии Ормузского пролива является вершиной лицемерия Европы, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Источник: Аргументы и факты

Высказывание главы Евродипломатии Каи Каллас об открытии Ормузского пролива является вершиной лицемерия Европы, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Он уточнил, что ЕС не имеет права говорить иранской стороне, как соблюдать международное право, пока сам поддерживает военные преступления Соединённых Штатов и Израиля.

«Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила её разговоры о “международном праве” в верх лицемерия», — написал Багаи на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что ни одна норма международного права не запрещает иранской стороне принимать меры, направленные на предотвращение использования Ормузского пролива в целях военной агрессии против Ирана.

«А “безусловный транзит” в Ормузе? Эта фикция исчезла в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе», — заявил Багаи.

Напомним, Каллас заявила, что, согласно международному праву, транзит через Ормузский пролив следует оставить «открытым и бесплатным» для стран.

Ранее сообщалось, что Иран решил перекрыть Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

