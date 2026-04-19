Демонтаж Рудневского моста во Владивостоке начнётся в 2027 году. Об этом в эфире программы «Что делать» на ОТВ-Прим сообщил специалист управления дорог администрации города Антон Горбачёв. Изначально рассматривался вариант параллельного строительства нового моста при эксплуатации старого, но экспертизы показали: изношенное сооружение не выдержит нагрузок и вибраций, связанных со стройкой.