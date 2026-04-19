Демонтаж Рудневского моста во Владивостоке начнётся в 2027 году. Об этом в эфире программы «Что делать» на ОТВ-Прим сообщил специалист управления дорог администрации города Антон Горбачёв. Изначально рассматривался вариант параллельного строительства нового моста при эксплуатации старого, но экспертизы показали: изношенное сооружение не выдержит нагрузок и вибраций, связанных со стройкой.
Новый мост, согласно презентации представителя мэрии, будет иметь четыре полосы для движения, его длина составит 498 метров, ширина — 28 метров. Для пешеходов обустроят тротуары шириной 3 метра. Это заметно улучшит транспортную доступность района.
На реализацию проекта направят 5 млрд рублей за счёт казначейских кредитов, предоставляемых Владивостоку в рамках мастер-плана города. Ещё 5 млрд рублей выделит бюджет Приморского края в виде субсидий. Общий бюджет — 10 млрд рублей.
Когда начнутся работы по демонтажу старого сооружения, проезд по мосту будет полностью закрыт. На ближайшие три года транспортные потоки перераспределят на улицы Сельскую, Стрелочную, Снеговую, Выселковую, Лоскутова и, возможно, другие. Проекты объездных маршрутов уже подготовлены.
Водителям советуют заранее планировать поездки с учётом объездов. Рудневский мост — одна из ключевых транспортных артерий города, соединяющая несколько жилых массивов. Его демонтаж и строительство нового — важный этап развития дорожной сети в рамках мастер-плана Владивостока. О точных сроках закрытия движения сообщат дополнительно.