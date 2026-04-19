В Пекине в полумарафоне приняли участие более 300 роботов

Умные машины стартовали в 07:30 по местному времени (02:30 мск) в районе Ичжуан (зона экономического и технологического развития Пекина). Роботы преодолевают дистанцию вместе с людьми, но по выделенной дорожке. В 2026 году на трассу длиной более 21 км вышли свыше 300 гуманоидных роботов от 26 брендов. Около 40% из них бегут полностью автономно под управлением искусственного интеллекта, остальные контролируются дистанционно.