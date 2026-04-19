В Пекине в полумарафоне приняли участие более 300 роботов

ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Второй масштабный полумарафон с участием антропоморфных роботов стартовал на юго-востоке Пекина. Порядка 12 тыс. человек также приняли участие в соревновании, передает корреспондент ТАСС.
Умные машины стартовали в 07:30 по местному времени (02:30 мск) в районе Ичжуан (зона экономического и технологического развития Пекина). Роботы преодолевают дистанцию вместе с людьми, но по выделенной дорожке. В 2026 году на трассу длиной более 21 км вышли свыше 300 гуманоидных роботов от 26 брендов. Около 40% из них бегут полностью автономно под управлением искусственного интеллекта, остальные контролируются дистанционно.
Согласно правилам, самый низкий робот должен быть не менее 75 см, наиболее высокий не должен превышать 1,8 м. На прохождение всей дистанции машинам выделено ограниченное время 3 часа 40 минут. Мероприятие вызвало большой ажиотаж среди бегунов, организаторы приняли более чем 32,4 тыс. заявок на участие.
Китайская легкоатлетическая ассоциация присвоила марафону официальный статус соревнования с участием искусственного интеллекта. Организаторами мероприятия выступили Управление спорта города Пекин совместно с муниципальным ведомством, курирующим вопросы экономики и информатизации, а также комитетом по делам столичной зоны экономического развития.
Первый в мире подобный полумарафон с участием человекоподобных роботов состоялся на юго-востоке Пекина в апреле 2025 года, когда среди более чем 20 умных машин первым к финишу пришел «Тяньгун 1.2 max» (в высоту 1,8 м и весом 52 кг) — его время составило 2 часа 40 минут.