КНДР запустила несколько ракет, они упали за пределами ОЭЗ Японии

Министр обороны Японии сообщил о падении снаряда вне ОЭЗ страны.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея запустила несколько ракет, которые, как полагают, являются баллистическими. По словам министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, они упали вне особой экономической зоны (ОЭЗ) Японии.

«Они уже упали, место падения находится за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — рассказал японский министр.

Пуск ракеты был произведен около 06:00 по местному времени (примерно 00:00 мск).

Как информировало ранее агентство Ренхап, власти Северной Кореи выполнили пуск ракеты в восточную сторону. При этом тип ракеты не уточнялся.

В марте Северная Корея также запустила ракету в восточном направлении. Тогда она упала вблизи берегов Японии.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ракеты не помогут США справиться с Россией.

Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше