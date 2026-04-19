КНДР запустила несколько ракет, они упали за пределами ОЭЗ Японии

Северная Корея запустила несколько ракет, которые, как полагают, являются баллистическими. По словам министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, они упали вне особой экономической зоны (ОЭЗ) Японии.
«Они уже упали, место падения находится за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — рассказал японский министр.
Пуск ракеты был произведен около 06:00 по местному времени (примерно 00:00 мск).
Как информировало ранее агентство Ренхап, власти Северной Кореи выполнили пуск ракеты в восточную сторону. При этом тип ракеты не уточнялся.
В марте Северная Корея также запустила ракету в восточном направлении. Тогда она упала вблизи берегов Японии.
