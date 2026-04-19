Дирижер в Финляндии выбил из рук скрипачки инструмент за миллион евро

Британский режиссер Мэттью Холлс во время концерта в Лахти (Финляндия) так увлеченно дирижировал, что задел руку солистки Элины Вяхяля. В результате скрипка работы Джованни Баттиста Гваданини 1780 года стоимостью около миллиона евро с грохотом упала на сцену. Об этом в пятницу, 17 апреля, ообщает Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел в концертном зале имени Сибелиуса во время исполнения Скрипичного концерта № 1 Макса Бруха. Оркестр остановился, в зале воцарилась тишина. Вяхяля быстро подняла инструмент, осмотрела его и после короткой паузы музыканты начали исполнение заново с финальной части.

По предварительным данным, серьезных повреждений скрипка не получила, но ее отвезли к мастеру для более тщательной проверки. Для скрипачки это уже второй случай с этим инструментом: в 2012 году она забыла его в поезде в Германии, говорится в сообщении.

Нередко на концертах случаются и курьезные происшествия с участием звезд, так, певец Митя Фомин в воскресенье, 12 апреля, рассказал в соцсети, что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш Кемеровской области.