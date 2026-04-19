В Хабаровском крае 19 апреля прогнозируют дождь и мокрый снег

В Хабаровском крае 19 апреля 2026 года опасные метеорологические явления не прогнозируются. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от −1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. Ветер северный, восточный со скоростью 4−11 метров в секунду.
В южных районах края днем местами пройдет кратковременный дождь. Ночные температуры от −4 до +1 градуса, дневные — от +8 до +13 градусов. Ветер восточный, западный 5−12 метров в секунду.
В центральных районах местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью от −6 до +3 градусов, днем от +1 до +16 градусов. Ветер различных направлений 5−12 метров в секунду.
В северных районах преимущественно без осадков. Ночью температура от −1 до −8 градусов, днем от −3 до +9 градусов. Ветер различных направлений 5−12 метров в секунду.
