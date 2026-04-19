В Хабаровском крае за сутки потушили 65 пожаров и 7 палов травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 65 техногенных пожаров и 7 загораний сухой растительности. В Комсомольске-на-Амуре в СНТ «Энергетик» на нескольких заброшенных участках горела сухая трава, два деревянных парника, доски и мусор на площади 800 квадратных метров. Пожар ликвидирован за два часа, пострадавших нет.
В Хабаровском районе в селе Нагорное на территории СНТ загорелся двухэтажный деревянный дом, обшитый металлическим профлистом. Огонь охватил 120 квадратных метров, ликвидация заняла два часа. Пострадавших нет, причины устанавливаются.
В Хабаровске на проспекте 60 лет Октября пожарные потушили микроавтобус, полностью охваченный огнем. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, ликвидация заняла 15 минут. Пострадавших нет.
На территории 12 муниципальных образований действует особый противопожарный режим. Пожарные трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП, спасатели — один раз для оказания аварийно-спасательных работ. В Хабаровске 18 апреля ожидается облачная погода, возможен кратковременный дождь, ветер восточный 6−11 метров в секунду, температура от +9 до +11 градусов.
