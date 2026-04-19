В Хабаровском крае за сутки потушили 65 пожаров и 7 палов травы

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 65 техногенных пожаров и 7 загораний сухой растительности. В Комсомольске-на-Амуре в СНТ «Энергетик» на нескольких заброшенных участках горела сухая трава, два деревянных парника, доски и мусор на площади 800 квадратных метров. Пожар ликвидирован за два часа, пострадавших нет.