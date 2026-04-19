Пенсии в 2027 году могут проиндексировать дважды: чего ожидать россиянам

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили повысить уровень индексации социальных пенсий и связанных с ними выплат до 15%. Депутат Сергей Миронов отметил, что текущее повышение социальных пенсий составляет 6,8%. Он указал, что суммарный рост связанных с ними выплат приближается к 15%, что ближе к уровню инфляции.