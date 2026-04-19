Пенсии в 2027 году могут проиндексировать дважды: чего ожидать россиянам

В 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды, если при формировании бюджета осенью не будут приняты иные решения по срокам. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью ТАСС.
Парламентарий уточнил, что базовый порядок индексации предполагает повышение выплат 1 февраля на уровень фактической инфляции. Второй этап увеличения приходится на 1 апреля и зависит от финансовых возможностей Социального фонда.
Нилов напомнил, что в предыдущие годы применялись иные схемы индексации. В 2025 году страховые пенсии были повышены с 1 января, а затем дополнительно доиндексированы в феврале.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили повысить уровень индексации социальных пенсий и связанных с ними выплат до 15%. Депутат Сергей Миронов отметил, что текущее повышение социальных пенсий составляет 6,8%. Он указал, что суммарный рост связанных с ними выплат приближается к 15%, что ближе к уровню инфляции.