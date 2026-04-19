В Хабаровском крае за сутки в трех ДТП пострадали три человека

В Хабаровском крае 18 апреля 2026 года зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — один наезд на лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, и два наезда на пешеходов. Погибших нет.
За сутки в регионе выявлено 407 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 10 — в Хабаровске. Также зафиксировано 20 случаев непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, в краевой столице таких нарушений — 11. Еще 17 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них 16 — в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, особенно в период межсезонья.
