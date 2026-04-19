Мэрия Хабаровска проверяет качество прошлогоднего дорожного ремонта

Представители управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска приступили к проверке качества ремонта городских автомагистралей, которые в прошлые годы были приведены в порядок в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», инициированных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне специалисты провели масштабный объезд объектов, находящихся на гарантии.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, эксперты в том числе оценили состояние проезжей части на улице Репина и на переулке Алданском — здесь были обнаружены незначительные трещины в асфальтобетонном покрытии. Хоть такие дефекты и не влияют на безопасность дорожного движения, они всё равно должны быть устранены в рамках пятилетних гарантийных обязательств. Работа с подрядчиками уже начата.
— После формирования полного пакета документов от ДСД у нас есть месяц на устранение всех замечаний. Мы ставим подрядчикам жесткие сроки — около двух недель на выполнение работ, чтобы успеть подготовить отчетную документацию. Мелкие трещины проливаются битумом, а более серьезные дефекты устраняются методом «карт» — участок «расшивается» и заполняется новой асфальтобетонной смесью, — пояснили в управлении дорог и внешнего благоустройства.
Всего в план весеннего объезда было включено 136 объектов. По каждому выявленному замечанию ведется индивидуальная работа. Специалисты выясняют причину возникновения дефекта: является ли это нарушением технологии при ремонте или результатом внешнего воздействия, например, аварийных работ ресурсоснабжающих организаций.