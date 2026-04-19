Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Миннесоты назвал Трампа слабоумным фашистом

Губернатор штата военные Тим Уолц назвал президента США Дональда Трампа слабоумным фашистом. Резкое высказывание он допустил на прогрессивном форуме в Барселоне. Трансляция велась в субботу, 18 апреля, на YouTube канале RM News.

Губернатор штата военные Тим Уолц назвал президента США Дональда Трампа слабоумным фашистом. Резкое высказывание он допустил на прогрессивном форуме в Барселоне. Трансляция велась в субботу, 18 апреля, на YouTube канале RM News.

По словам Уолца, Трамп склонен к необдуманным действиям, одним из которых стало начало военной операции против Ирана.

— У нас есть слабоумный, склонный к необдуманным действиям президент, который втянул нас в войну, в которой не было никакой угрозы, без четких целей и плана выхода. Нам нужно называть это, как есть — это фашизм, — заявил губернатор.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — «временщики», которые «пришли, схватили и ушли». Кроме того, глава государства назвал «временщиком» президента США Дональда Трампа. По его словам, за четыре года правления глава Белого дома ничего не сделает.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал внешнюю политику Соединенных Штатов словами «никакие вы не демократы».

