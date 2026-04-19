«Верх лицемерия»: МИД Ирана раскритиковал Каллас из-за заявления по Ормузскому проливу

Багаи назвал требование Каллас открыть Ормузский пролив вершиной лицемерия.

Источник: Комсомольская правда

Призыв главы евродипломатии Каи Каллас обеспечить открытие Ормузского пролива является проявлением лицемерия со стороны ЕС. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о “международном праве” в верх лицемерия», — написал дипломат в социсети X.

Багаи добавил, что международные нормы не запрещают Ирану предпринимать меры для предотвращения использования Ормуза в целях агрессии против страны. По его словам, концепция «безусловного транзита» утратила актуальность после усиления военного присутствия США.

Ранее KP.RU сообщал, что 18 апреля Иран вновь перекрыл Ормузский пролив для прохода грузовых судов. По данным КСИР, акватория будет закрыта до полного снятия морской блокады США.

Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания мирного соглашения. По его словам, на пути к заключению сделки есть подвижки.

