«Амур» победил: в Биробиджане впервые прогремел детский хоккейный плей-офф Дальневосточной лиги

Восемь юных дружин из пяти регионов сошлись в биробиджанском спорткомплексе «Победа». Четыре дня сражений, десятки голов, слёзы радости и громкие крики фанатов. Главный трофей завоевал хабаровский «Амур».
Среди участников — «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Армата» (Биробиджан), «Форвард» (Благовещенск), «Восточник» (Находка), «Кристалл» (Южно-Сахалинск), «Супер-джетс» (Комсомольск-на-Амуре), «Трансбункер» (Ванино).
Эмоции победителей, яркие моменты матчей и атмосфера настоящего спортивного праздника — смотрите наш форотрепортаж, чтобы увидеть главные кадры ледовых баталий.