Студент из США открыл новый вид динозавра по фрагменту черепа из архивов

Студент Виргинского политехнического института Симба Шривастава смог восстановить сильно поврежденный череп динозавра и описать новый вид, живший более 200 миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале Papers in Palaeontology.
Ископаемое обнаружили еще в 1982 году в Нью-Мексико, однако десятилетиями оно оставалось без подробного изучения. Несмотря на плохую сохранность, студент с помощью компьютерной томографии создал цифровую и 3D-печатную реконструкцию черепа.
Оказалось, что находка принадлежит ранее неизвестному хищному динозавру — Ptychotherates bucculentus, что переводится как «складчатый охотник с полными щеками». Он жил в конце триасового периода, задолго до появления Tyrannosaurus rex, и относился к древней группе гераразавров.
— Этот небольшой фрагмент — единственное доказательство того, что такие динозавры существовали так долго и имели такую форму черепа, — отметил Шривастава.
Открытие позволило ученым пересмотреть последствия вымирания в конце триаса: исчезли не только конкуренты динозавров, но и некоторые сами динозавры. Исследователи подчеркивают, что даже сильно поврежденные окаменелости могут радикально изменить представления об эволюции, передает Газета.ru.
