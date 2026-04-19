Тегеран ответил на требования США отправить обогащённый уран: «Вопрос не обсуждается»

«Мы не отправим в США никаких обогащенных материалов, этот вопрос не обсуждается», — заявил он.
По словам Хатибзаде, на текущий момент стороны «обменялись несколькими месседжами». Однако Вашингтон выдвигает Тегерану требования, которые выглядят неприемлемо высокими.
Как ранее заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп, Вашингтон и Тегеран якобы намерены вместе организовать вывоз обогащенного урана с иранской территории. Трамп уточнил, что США хотят привлечь к этому экскаваторы.
По данным Haberturk, США и Иран договорились по 80% вопросов ядерного досье. При этом источники телеканала подчеркнули, что остальные темы также обсуждаются.