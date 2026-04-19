Мэр Львова Садовой оконфузился на встрече с королём Швеции

Глава украинского города Львов Андрей Садовой допустил оговорку на встрече с королём Швеции Карлом XVI Густавом, использовав обращение «Ваша чрезвычайность» вместо «Ваше величество», следует из видеозаписи, опубликованной на странице мэра в социальной сети X*.
17 апреля стало известно, что этот монарх и шведский министр иностранных дел Мария Мальмёр Стенергард прибыли на Украину.
В обнародованном ролике запечатлён момент приветствия Садовым короля во время прогулки по Львову. Мэр обратился к монарху на английском языке со словами Your Emergency («Ваша чрезвычайность»). Вместо этого он должен был сказать Your Majesty («Ваше величество»).
Позже глава города признался, что оговорился. При этом Садовый разрешил пользователям создавать соответствующе мемы с ним, оставив соответствующую публикацию.
Напомним, в феврале 2026 года бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный попал в неловкую ситуацию во время своего выступления на форуме в Лондоне из-за плохого знания английского языка. Дипломат читал текст с листа по слогам. Часть слов посол пытался произнести несколько раз, но точно выговорить их у него так и не получилось.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.