В России продолжат работу над адаптацией мигрантов и их детей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские власти разработали меры для лучшей адаптации мигрантов и их детей к жизни в российском обществе. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.
Планируется способствовать изучению иностранцами русского языка, усвоению общепризнанных в российском обществе норм поведения. Речь, в частности, идет о «правилах общежития, отправления религиозных обрядов» с учетом особенностей конкретных регионов РФ. Власти считают важным приобщать мигрантов к традиционным духовно-нравственным ценностям России, формировать у них правовую культуру, присущую российскому обществу. Проводить такую работу должны регионы и Федеральное агентство по делам национальностей. Ожидается, что это поможет социальной и культурной адаптации.