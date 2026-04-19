В России продолжат работу над адаптацией мигрантов и их детей

Планируется способствовать изучению иностранцами русского языка, усвоению общепризнанных в российском обществе норм поведения. Речь, в частности, идет о «правилах общежития, отправления религиозных обрядов» с учетом особенностей конкретных регионов РФ. Власти считают важным приобщать мигрантов к традиционным духовно-нравственным ценностям России, формировать у них правовую культуру, присущую российскому обществу. Проводить такую работу должны регионы и Федеральное агентство по делам национальностей. Ожидается, что это поможет социальной и культурной адаптации.