«Зеленый ад»: в Германии во время суточного марафона «24 часа Нюрбургринг» погиб гонщик

Ранее KP.RU сообщал, что во Франции во время соревнований по мотокроссу на песчаных трассах погиб 21-летний гонщик Рафаэль Шоле. Примерно через 15 минут после старта спортсмен упал с мотоцикла, после чего на него наехал другой участник заезда. Гонщик скончался от полученных травм.