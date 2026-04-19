«Зеленый ад»: в Германии во время суточного марафона «24 часа Нюрбургринг» погиб гонщик

Во время первой квалификационной гонки суточного марафона «24 часа Нюрбургринг» на трассе Нордшляйфе погиб пилот BMW 325i под номером 121 Юха Миеттинен. Об этом сообщает RacingNews365.
Трасса Нордшляйфе, известная как «Зеленый ад», считается одной из самых сложных в мире. За свою историю унесла жизни более 70 человек.
Трагедия произошла на раннем этапе четырехчасового заезда. Уже через 25 минут после старта гонка была остановлена красными флагами. На участке Караччиола-Карусель произошло столкновение семи автомобилей.
Руководство соревнований приняло решение организовать масштабную спасательную операцию. Несмотря на усилия медиков, гонщик Миеттинен скончался в больнице. Ему было 66 лет.
Ранее KP.RU сообщал, что во Франции во время соревнований по мотокроссу на песчаных трассах погиб 21-летний гонщик Рафаэль Шоле. Примерно через 15 минут после старта спортсмен упал с мотоцикла, после чего на него наехал другой участник заезда. Гонщик скончался от полученных травм.