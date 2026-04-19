В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре стартовала акция «Вода России»

В прошлом году в акции приняли участие около 8 тысяч жителей края, которые очистили больше 170 километров береговых линий. Хабаровский край занял 34-е место в общероссийском рейтинге, а два мероприятия в Солнечном и Николаевском районах признали самыми креативными.