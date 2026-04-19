В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре стартовала акция «Вода России»

В Хабаровском крае одновременно в двух крупнейших городах стартовала всероссийская экологическая акция «Вода России». Волонтёры краевой столицы очистили 300 метров берега Амура, а в Комсомольске-на-Амуре активисты прошли 2,5 километра набережной, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Акция проходит в рамках президентского национального проекта «Экологическое благополучие». В Хабаровске к уборке присоединились больше 70 человек, которые собрали 6 кубометров мусора: пластиковую тару, одноразовую посуду, старую мебель и даже сантехнику. В Комсомольске-на-Амуре 20 активистов собрали 1,5 кубометра отходов.
В прошлом году в акции приняли участие около 8 тысяч жителей края, которые очистили больше 170 километров береговых линий. Хабаровский край занял 34-е место в общероссийском рейтинге, а два мероприятия в Солнечном и Николаевском районах признали самыми креативными.
В марте этого года регион первым на Дальнем Востоке открыл сезон «Воды России». Волонтёры добровольного движения «Наследие» вышли на уборку берега Амура на полуострове Заячий ещё до того, как сошёл снег.
Такие акции помогают не только очищать берега, но и формировать экологическую культуру среди жителей. Правительство края поддерживает инициативу и планирует продолжать работу по сохранению природных территорий.