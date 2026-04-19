«Стратосферный рост»: авиакомпании сокращают рейсы из-за подорожания топлива

Авиакомпании по всему миру начали сокращать число рейсов и выводить часть самолетов из эксплуатации на фоне роста стоимости авиационного топлива. Об этом сообщает Bloomberg.
«Авиаперевозчики по всему миру все чаще отменяют рейсы и приостанавливают полеты, чтобы справиться со “стратосферным” ростом цен на авиационное топливо» — говорится в материале.
По данным аналитической компании Cirium, общее количество авиаперевозок в мире в мае уже снизилось примерно на 3%. Эксперты отмечают, что это не предел и при сохранении текущих условий сокращение рейсов может продолжиться.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует предложить задействовать нефтяные резервы Евросоюза для стабилизации цен и сдерживания последствий энергетического кризиса.
Как писал KP.RU, страны Европы столкнулись с новым витком энергетического кризиса на фоне обострения на Ближнем Востоке. На рынке фиксируется рост цен на нефть и газ, при этом стоимость авиационного топлива с начала конфликта увеличилась почти вдвое.