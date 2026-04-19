Бывший узник концлагеря в 87 лет пытается сдать экзамены на аттестат зрелости

Самый пожилой выпускник средней школы Польши, 87-летний Юзеф Перуга, третий год подряд пытается получить аттестат зрелости. Свою историю он рассказал в субботу, 18 апреля, изданию Super Express.
Перуга родился в 1939 году, в детстве был узником немецкого концлагеря в Лодзи и не получил образования из-за войны и послевоенной разрухи. Он работал слесарем, водителем автобуса, рабочим на производстве и лишь 10 лет назад окончил техникум для взрослых. Бывшие одноклассники уговорили его сдать матуру — экзамены на аттестат зрелости.
Первая попытка в 2024 году провалилась из-за забытых очков. В 2025 году он подготовился лучше, но результатом остался недоволен. Сейчас пенсионер занимается с репетиторами и получает помощь от местного пастора. Экзамены начнутся 4 мая и продлятся несколько недель, говорится в сообщении.
24-летний житель Индии лишился части ноги, чтобы получить место в университете. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где молодой человек заявил в полицию о нападении неизвестных. Позже сотрудники обнаружили дневник мужчины, из которого стало известно, что он планировал поступить в медицинский университет по квоте для инвалидов.