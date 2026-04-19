В Хабаровском крае закрыты все ледовые переправы и запрещена навигация

В Хабаровском крае по состоянию на 18 апреля 2026 года закрыты все ледовые переправы, ледовый покров на водоемах признан небезопасным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, процесс разрушения льда и прохождения ледохода находится на круглосуточном контроле специалистов Дальневосточного УГМС, Главного управления МЧС, Правительства края. Организовано взаимодействие с администрациями муниципальных районов и главами поселений.
Несмотря на активный ледоход и очищение русел рек ото льда, навигация для маломерных судов еще не открыта. Выход на акваторию даже на резиновых и весельных лодках строго запрещен. Спасатели предупреждают, что на реках могут встречаться отдельные льдины, а низкая температура воды создает угрозу для жизни судоводителей и пассажиров.
В период ледохода запрещено выходить на хрупкий лед, играть на льдинах, прыгать с одной на другую, удаляться от берега, находиться на обрывистых берегах, подходящих к воде близко к кромке, а также приближаться к ледяным торосам и плотинам.
При возникновении происшествия необходимо звонить по номеру 112.
