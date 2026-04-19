Галибаф: ВС Ирана находятся в полной боеготовности

Вооружённые силы Ирана находятся в полной боеготовности на метах, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Ирана находятся в полной боеготовности, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Он уточнил, что Иран не доверяет Соединённым Штатам и Израилю.

«Мы не доверяем врагу. Может начаться война. Вооружённые силы находятся в полной боеготовности на местах», — сказал Галибаф, его слова цитирует телеканал Press TV.

В материале сказано, что он отрицает, что переговоры «могут привести к халатности» в отношении нацбезопасности.

«Мы не считаем, что раз мы ведём переговоры, то вооружённые силы не готовы… Напротив, так же, как и люди на улицах, вооружённые силы тоже готовы», — заявил Галибаф.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.

Ранее сообщалось, что Иран решил перекрыть Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны Соединённых Штатов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше