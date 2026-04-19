Галибаф: ВС Ирана находятся в полной боеготовности

Вооружённые силы Ирана находятся в полной боеготовности, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Он уточнил, что Иран не доверяет Соединённым Штатам и Израилю.
«Мы не доверяем врагу. Может начаться война. Вооружённые силы находятся в полной боеготовности на местах», — сказал Галибаф, его слова цитирует телеканал Press TV.
В материале сказано, что он отрицает, что переговоры «могут привести к халатности» в отношении нацбезопасности.
«Мы не считаем, что раз мы ведём переговоры, то вооружённые силы не готовы… Напротив, так же, как и люди на улицах, вооружённые силы тоже готовы», — заявил Галибаф.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.
Ранее сообщалось, что Иран решил перекрыть Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны Соединённых Штатов.