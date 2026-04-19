Ни массаж, ни спорт: Хирург назвала единственный способ убрать обвисшую кожу после похудения на 20+ кг

Ранее пластические хирурги опровергли популярный миф о подтяжке лица через рот. Эксперт Амжад Аль-Юсеф заявил, что такие процедуры не дают полноценного эффекта и вводят пациентов в заблуждение. Он пояснил, что для омоложения необходимо работать с глубокими слоями тканей и удалять избыток кожи. По его словам, манипуляции через ротовую полость не решают этих задач и могут лишь изменить форму щёк. Врач подчеркнул, что подобные предложения часто используют как маркетинговый ход.