Зафиксированы массовые перебои со светом в Берлине: свыше тысячи домохозяйств остались без света

Более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электроснабжения из-за перебоев в работе энергосети. Об этом сообщает Bild со ссылкой на оператора Stromnetz Berlin.
По данным издания, 18 апреля в столице Германии зафиксированы два эпизода отключения электроэнергии. Сбои затронули районы Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шёнеберг.
Свет отключили около 22:00 по местному времени в районе Николасзе. Там без электричества остались 1314 домохозяйств. Газета отмечает, что восстановить подачу электричества планировалось к полуночи.
Ранее KP.RU сообщал, что во Франции без электроснабжения остались порядка 850 тысяч домохозяйств. Свет отключился из-за мощного шторма «Нильс», сопровождавшегося сильными порывами ветра и подтоплениями. Для устранения последствий были задействованы более 600 энергетиков.