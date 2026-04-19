В Новосибирске установят два комплекса фотовидеофиксации за 22 млн

В Новосибирске ищут подрядчика для установки двух новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На эти цели из городского бюджета готовы выделить 22,7 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.
Камеры появятся на двух аварийно опасных участках с высокой интенсивностью движения: на перекрёстке улиц Советская и Державина и у дома № 49 по улице Сибиряков-Гвардейцев.
Согласно условиям тендера, победитель конкурса не только поставит оборудование, но и выполнит его монтаж, включая подключение источников бесперебойного питания.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 27 апреля. После этой даты определят компанию, которая займётся реализацией проекта.