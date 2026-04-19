В Верхнебуреинском районе губернатор обсудил проблемы здравоохранения

В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района прошла встреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с жителями. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главной темой обращений стало здравоохранение. Жители пожаловались на неработающий томограф. Губернатор сообщил, что к 1 июня в медучреждение поступят средства на приобретение вышедшей из строя дорогостоящей детали. До этого пациентов будут направлять на обследование в другие организации.
Также поднимался вопрос дефицита врачей. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районную больницу в 2026 году прибудут пять специалистов. В 2027 году завершат обучение три целевика. Главе района поручено активнее работать со школьниками для поступления в медицинские вузы и возвращения в родные места.
Отдельно обсуждалась транспортировка больных туберкулезом. Стационар на пять коек в Чегдомыне закрыт, пациентов направляют поездом в Хабаровск. Губернатор поручил министерству здравоохранения края проработать альтернативные способы доставки больных и доложить о путях решения.
Кроме того, на встрече поднимались темы ЖКХ, дорог, транспортного сообщения и общественных инициатив. По всем обращениям даны поручения профильным ведомствам с конкретными сроками исполнения и личным контролем главы региона.
