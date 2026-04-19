В Верхнебуреинском районе губернатор обсудил проблемы здравоохранения

Также поднимался вопрос дефицита врачей. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районную больницу в 2026 году прибудут пять специалистов. В 2027 году завершат обучение три целевика. Главе района поручено активнее работать со школьниками для поступления в медицинские вузы и возвращения в родные места.