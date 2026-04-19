Раскрыта новая схема мошенников: аферисты нацелились на сферу путешествий

Мошенники начали выдавать себя за представителей авиакомпаний и РЖД. Теперь они отправляют россиянам сообщения о билетах по «спецтарифу» и вкладывают в письма фишинговые ссылки на поддельные сайты. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».