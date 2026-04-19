Раскрыта новая схема мошенников: аферисты нацелились на сферу путешествий

Мошенники начали выдавать себя за представителей авиакомпаний и РЖД. Теперь они отправляют россиянам сообщения о билетах по «спецтарифу» и вкладывают в письма фишинговые ссылки на поддельные сайты. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».
«Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД с предложением “выкупить билеты по специальному тарифу” или “подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы”», — рассказал источник.
В «Мошеловке» пояснили, что мошенники нацелены на россиян, планирующих отпуск на ближайшие месяцы, особенно на семьи с детьми. Пик продаж билетов на праздничные даты приходится на апрель, поэтому именно в этом месяце данная схема наиболее актуальна.
Специалисты рекомендуют покупать билеты только на официальных сайтах перевозчиков либо через проверенные приложения.
