Подведены окончательные итоги парламентских выборов в Венгрии

Национальный избирательный офис Венгрии сообщил об окончательных итогах парламентских выборов после обработки 100% голосов.
По результатам голосования партия Партия «Тиса» получила 141 место в парламенте Венгрии. Прежде правящий альянс «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» занял 52 мандата.
По результатам распределения по партийным спискам «Тиса» получила 45 мест, «Фидес» — 42. Оставшиеся шесть мандатов по спискам достались крайне правой партии «Наша Родина».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Он подчеркнул, что его политическая сила продолжит работу в интересах страны уже в статусе оппозиции.
В свою очередь лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении восстановить полноценное участие Венгрии в Европейском союзе и НАТО. Он также подчеркнул необходимость диалога с Россией. По его словам, энергетическая зависимость Венгрии сохраняется.