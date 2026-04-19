Что делать, если обнаружил в чеке из магазина товары, которые не покупал?

Пришёл домой из магазина и заметил в кассовом чеке лишние позиции. Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда по ошибке продавца «оплатили воздух». Вернут ли деньги, если обратиться в магазин с соответствующим требованием?
«Продажа потребителю дополнительных товаров без его согласия не допускается по закону. Покупатель вправе потребовать от продавца возврата денежной суммы, уплаченной за товары, которые он не приобретал. Это требование должно быть удовлетворено в течение трёх дней со дня предъявления», — подчёркивает начальник отдела информационного сопровождения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Светлана Лямченкова.
По словам специалиста, в случае возникновения спора на тему, была ли покупка ненужных товаров добровольной, обязанность доказать согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров возлагается на продавца. Он должен получить от покупателя соответствующее подтверждение в письменной форме.
