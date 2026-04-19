Миронов призвал расширить список получателей выплат за гибель участников СВО

«Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестёр», — заявил депутат.
Чиновник напомнил, что соответствующий законопроект депутаты «Справедливой России» направили в Государственную думу ещё в декабре прошлого года. Однако правительство не поддержало инициативу. Миронов сообщил, что обратился к заместителю министра обороны Анне Цивилёвой с просьбой поддержать правки.
А ранее генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что в России до сих пор не создано единой системы учёта военнослужащих, вернувшихся с зоны специальной военной операции, а помощь в их трудоустройстве зачастую носит формальный характер. Переподготовка ветеранов часто велась по специальностям, не востребованным в регионах, а предлагаемые варианты работы не учитывали навыки и состояние здоровья обратившихся.
