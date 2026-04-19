Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов призвал расширить список получателей выплат за гибель участников СВО

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением изменить правила предоставления выплат семьям погибших участников СВО. Он считает необходимым расширить перечень получателей. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестёр», — заявил депутат.

Чиновник напомнил, что соответствующий законопроект депутаты «Справедливой России» направили в Государственную думу ещё в декабре прошлого года. Однако правительство не поддержало инициативу. Миронов сообщил, что обратился к заместителю министра обороны Анне Цивилёвой с просьбой поддержать правки.

А ранее генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что в России до сих пор не создано единой системы учёта военнослужащих, вернувшихся с зоны специальной военной операции, а помощь в их трудоустройстве зачастую носит формальный характер. Переподготовка ветеранов часто велась по специальностям, не востребованным в регионах, а предлагаемые варианты работы не учитывали навыки и состояние здоровья обратившихся.

Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше