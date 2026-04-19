Рядовой Казимов в ходе обороны опорного пункта ликвидировал трёх солдат ВСУ

Российский военнослужащий Вадим Казимов ликвидировал трёх солдат Вооружённых сил Украины в ходе обороны опорного пункта, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Казимов выполнял боевую задачу по обороне опорника.
«В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Вадим грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи, подразделение рядового Вадима Казимова отразило несколько контратак противника. Применив ударный беспилотный летательный аппарат, Вадим лично ликвидировал троих военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Владимире Мещерякове. Лейтенант Мещеряков грамотно организовал действия штурмовиков.
«В условиях активного применения артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Владимир грамотно организовал действия штурмовых групп, что позволило ликвидировать военнослужащих ВСУ и овладеть опорным пунктом», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.