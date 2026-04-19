Юрист объяснил, почему сложно получить компенсацию за «видовую квартиру»

Покупателям квартир сложно получить компенсацию от застройщика, если «видовая квартира» де-факто не оказалась таковой. Это связано с тем, что вид из окна не является потребительским свойством квартиры и не прописывается в договоре. Объяснил разъяснил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
Речь идет о случаях, когда недвижимость с видом на лес, реку или парк продавалась за более высокую цену, но потом пространство перед окнами было застроено, и обещанный вид исчез.
— Если квартира соответствует заявленным СНиПам и строительным нормам, то считается, что она надлежащего качества. Кроме того, в договоре вы не найдете положений о виде из окна, — объяснил Моисеев в беседе с ТАСС.
Однако, как отметил эксперт, положительная практика существует: Верховный суд указывал, что застройщик обязан предоставлять информацию, помогающую покупателю правильно выбрать помещение.
