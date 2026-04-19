Эксперт Шарафутдинов: применение пестицидов нужно изменить в помощь пчеловодам

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Изменить практику применения пестицидов необходимо в России для помощи пчеловодству, где за последние пять лет погибли десятки миллионов пчел. Об этом ТАСС сообщил директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.
В РФ действует автоматизированная система для обеспечения наблюдения за оборотом пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн». Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие пестициды и агрохимикаты, обязаны создавать в системе план применения пестицидов заранее, до начала проведения работ. С 1 сентября 2024 года агропроизводители должны информировать за пять суток до начала работ по обработке пестицидами через СМИ.
«Проблема усугубляется тем, что не у всех фермеров есть возможность следить за возможными предстоящими работами через все каналы связи. Без срочного пересмотра практик применения пестицидов и строгого контроля за их использованием, сельскохозяйственные регионы рискуют лишиться не только меда, но и значительной части своего продовольственного разнообразия», — сообщил Шарафутдинов. При этом, по его словам, за нарушение этих правил есть уголовная ответственность по ст. 249 УК РФ (Нарушение правил обращения с ядохимикатами и опасными веществами).
По словам эксперта, особую опасность для пчел представляют системные инсектициды класса неоникотиноидов, которые проникают во все ткани растений, включая пыльцу и нектар, которым питаются пчелы. Даже минимальные дозы этого пестицида нарушают работу нервной системы пчел, приводят к потере ориентации и способности добывать корм. Также они подавляют иммунную систему насекомых, делая их уязвимыми перед болезнями и паразитами — страдают и разрушаются целые колонии. Шарафутдинов отмечает, что несмотря на существующие запреты в некоторых странах, этот пестицид все равно применяется, при этом его продают через онлайн-платформы. Также существует проблема использованием незарегистрированных веществ фермерами.
«Ситуация в Красноярском крае, где за последние пять лет погибли десятки миллионов пчел, крайне тревожна и отражает общемировой кризис. Массовая гибель пчел зафиксирована в Балахтинском, Емельяновском, Дзержинском, Боготольском районах. Подобная ситуация наблюдалась в Новосибирской области — в Колыванском и Довольнинском районах, в Томской области — Зырянском, Томском, Шегарском. Да и в десятках других регионов России: на Алтае, в Пензенской области, Мордовии, Тамбовской, Рязанской, Свердловской областях, Башкирии. В большинстве случаев причины гибели пчел очень схожи: гонка за прибылью, нарушения регламента обработок полей ядохимикатами, пренебрежение законами и безопасностью», — резюмировал директор Института экологии и географии СФУ.
О вымирании пчел.
Впервые вымирание пчел в количестве, превышающем естественную гибель (5−9%), было зафиксировано во второй половине XX века, к концу века этот процесс ускорился. В 2006 г. был впервые описан феномен, получивший название «синдром разрушения пчелиных семей» (CCD; colony collapse disorder), заключающийся в массовом исходе рабочих пчел из ульев и дальнейшей их гибели. Только в 2008—2009 гг. гибель пчелиных семей в мире превысила 2,4 млн, или около 30% от общего их количества. В дальнейшем уровень потерь сократился, тем не менее, по оценкам ученых, за 10 лет — с 2010 по 2020 годы — их численность по всему миру уменьшилась на 15 млн. В России, по данным Росстата, их количество снизилось с 3,4 млн пчелосемей в 2014 году до 2,5 млн в 2024 году.
По мнению ученых, сохранение высокой смертности (на уровне выше 20% популяции вида ежегодно) приведет к исчезновению пчел к 2035 году и соответственно к гибели всех опыляемых растений и травоядных животных.