Эксперт Шарафутдинов: применение пестицидов нужно изменить в помощь пчеловодам

Впервые вымирание пчел в количестве, превышающем естественную гибель (5−9%), было зафиксировано во второй половине XX века, к концу века этот процесс ускорился. В 2006 г. был впервые описан феномен, получивший название «синдром разрушения пчелиных семей» (CCD; colony collapse disorder), заключающийся в массовом исходе рабочих пчел из ульев и дальнейшей их гибели. Только в 2008—2009 гг. гибель пчелиных семей в мире превысила 2,4 млн, или около 30% от общего их количества. В дальнейшем уровень потерь сократился, тем не менее, по оценкам ученых, за 10 лет — с 2010 по 2020 годы — их численность по всему миру уменьшилась на 15 млн. В России, по данным Росстата, их количество снизилось с 3,4 млн пчелосемей в 2014 году до 2,5 млн в 2024 году.