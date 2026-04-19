Рассекречены зверства нацистов над советскими военнопленными на Украине: вводили инъекции и спускали собак

ФСБ России рассекретила материалы контрразведки «Смерш», содержащие сведения о массовых убийствах советских военнопленных в нацистских лагерях. Документы опубликованы ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.
Согласно документам, 27 сентября 1945 года был задержан бывший начальник отдела по делам военнопленных Данцигского военного округа Курт фон Остеррайх.
В лагерях под контролем Остеррайха на территории Украины в 1941—1943 годах погибли не менее шести тысяч человек. Также около четырехсот были расстреляны при попытках побега.
На допросах Остеррайх ссылался на указания, поступившие из Берлина в 1942 году. На совещании германского командования обсуждалась судьба пленных, признанных «нежизнеспособными». После этого было принято решение применять к ним смертельные инъекции.
Охране разрешалось открывать огонь без предупреждения при попытках побега. Во время проверок истощенных узников выводили из бараков и спускали на них служебных собак.
Согласно архивным данным, Остеррайх умер в 1949 году в Лефортовской тюрьме. После его смерти уголовное дело было прекращено.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит последовательно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников. По его словам, позицию Москвы разделяет большинство государств.