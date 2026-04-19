Авиакомпании по всему миру сокращают рейсы из-за роста цен на топливо

Одним из последних решений стала мера от KLM: компания отменяет 80 обратных рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол в течение следующего месяца. Ранее аналогичные шаги уже сделали United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific — они урезают частоту полётов и пересматривают сети маршрутов. По данным аналитической компании Cirium, в мае глобальные перевозки сократились примерно на 3%. Почти все из 20 крупнейших авиакомпаний уменьшили число рейсов. При этом прогноз по отрасли изменился: вместо роста в 4−6% теперь допускается даже возможное снижение до 3%.