В селе Лермонтовка Бикинского округа прошел сход по пожарной безопасности

В селе Лермонтовка Бикинского муниципального округа Хабаровского края состоялся сход граждан, посвященный вопросам пожарной безопасности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Перед жителями выступила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бикинскому и Вяземскому муниципальным районам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Браславская. Она отметила, что с начала 2026 года только в границах села Лермонтовка зафиксировано около 13 загораний сухой растительности, а в целом по Бикинскому округу — более 20 случаев.
Сотрудник МЧС напомнила, что на территории муниципалитета действует особый противопожарный режим. В связи с этим разведение открытого огня, сжигание травы и мусора, разведение костров в населенных пунктах и за их пределами строго запрещено. Также введены ограничения на посещение лесов.
Жителям разъяснили меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Если в результате пожара причинен ущерб чужому имуществу или вред здоровью человека, штраф увеличивается до 40−50 тысяч рублей. При значительном ущербе и повреждении лесных насаждений наступает уголовная ответственность.
В ходе встречи жители смогли задать интересующие вопросы и получить консультации специалиста. Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности, подчеркнув, что безопасность начинается с каждого.
