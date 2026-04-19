На Украине отреагировали на инцидент с переводчиком и Зеленским

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров прокомментировал инцидент, в ходе которого переводчик после пресс-конференции Владимира Зеленского и Роба Йеттена в Нидерландах употребил нецензурную лексику. Его слова передает aif.ru.
Он предположил, что эмоциональная реакция может отражать общее недовольство местных политикой властей. Килинкаров добавил, что, по его оценке, заявления украинских политиков рисуют образ, который не соответствует реальной повседневности людей.
Килинкаров также указал на разрыв между повесткой в мире и внутренними экономическими и социальными реалиями, в которых, по его словам, приходится жить украинцам.
Напомним, что специалист по синхронному переводу, обслуживавший трансляцию встречи Зеленского и Йеттена, после завершения их выступлений неожиданно выругался матом.