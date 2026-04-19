Эксперт Кравченко: микросмены повышают производительность труда и снижают стресс

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Микросмены помогают снизить стресс и повысить производительность труда. Об этом сообщил ТАСС младший научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.
«Исследования показывают, что такие перерывы снижают стресс, повышают удовлетворенность жизнью и повышают производительность труда. Многие идеи, решения приходят непосредственно не во время того, как сотрудник сидит перед экраном, а когда он убирается, гуляет или отдыхает», — сказал Кравченко.
По словам эксперта, микросмены применяются почти всегда для удаленной занятости. В основном их используют сотрудники, занимающиеся умственным трудом, например, IT-специалисты, креативные профессионалы.
Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин хотел бы попробовать работать короткими сменами по 45−90 минут с паузами на личные дела.