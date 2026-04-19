Экс-мэр Одессы Труханов подал иск на Зеленского в Верховный суд Украины

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, которого в октябре 2025 года указом президента Украины Владимира Зеленского лишили гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, обратился в Верховный суд страны, чтобы оспорить документ. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщается в Telegram-канале Одесса INFO.
По информации канала, экс-градоначальник подал иск к Зеленскому и требует отменить указ, из-за которого он лишился гражданства, а затем и своего поста.
Труханов заявил, что поданный им иск составляет 986 листов. В материалах содержатся документы, проверенные Национальным антикоррупционным бюро, в том числе официальный ответ о том, что бывший чиновник никогда не имел российского гражданства, передает Lenta.ru.
14 октября Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова. Это означает автоматическое прекращение его полномочий. Украинского паспорта также лишились экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета из Херсона Сергей Полунин.
Позже СБУ подтвердила информацию о лишении гражданства Труханова и продемонстрировала фото его российского паспорта, который по-прежнему действителен. В частности загранпаспорт России Труханову выдали в 2015 году, и документ еще действует.